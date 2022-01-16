التعادل يتربع على عرش الدرجة الأولى في قطاع غزة 

تربع التعادل على عرش الدرجة الأولى في قطاع غزة، اليوم الأحد، بين فريقي خدمات البريج، وضيفه الجلاء.

وانتهت المباراة التي جمعت خدمات البريج مع ضيفه الجلاء للتعادل الإيجابي، (1/1)، على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.

وأحرز الجلاء تقدماً عبر حسين المشهراوي (30)، قبل أن يتعادل خدمات البريج عن طريق أحمد مهدي (72).

ورفع خدمات البريج رصيده إلى 6 نقاط، بعد هذا التعادل، وأصبح في المركزالحادي عشر وقبل الأخير، بينما استقر الجلاء في المركز السابع، برصيد 8 نقاط.