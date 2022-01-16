(معدل).. داخلية غزة تنشر كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف أسماء المسافرين (معدل) وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الإثنين الموافق 17 يناير 2022.

وأوضحت الهيئة العامة التابعة لوزارة الداخلية، أن السفر ليوم غد يكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/3) هنا، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3) هنا.

وأكدت الداخلية، ضورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيًا إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، من السافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.