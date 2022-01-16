تونس تتفوق على موريتانيا بهدفين في كأس أفريقيا

تفوق المنتخب التونسي على نظيره الموريتاني، مساء اليوم الأحد، بهدفين مبكرين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واستطاع فريق تونس التغلب على موريتانيا بهدفين مبكرين، في أول 9 دقائق من زمن انطلاق المبارة.

وسجل الهدف الأول لتونس حمزة مثلوثي في الدقيقة الرابعة، فيما سجل زميله وهبي الخزري بعدها الهدف الثاني بخمس دقائق.

يذكر أن المنتخبين خسرا في مستهل مشاوارهما في البطولة، حيث خسر المنتخب التونسي أمام نظيره المالي بهدف دون مقابل، فيما جاءت هزيمة موريتانيا أمام غامبيا بذات النتيجة 1-0.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا؛ ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر، ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.