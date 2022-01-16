التعليم برام الله: سيتم تأخير موعد بدء الدوام المدرسي غداً بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله، اليوم الأحد، عن تأخير موعد بدء الدوام المدرسي في محافظات الضفة المحتلة، نظرًا لسوء الأحول الجوية بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية، الخميس الماضي.

وأفادت التربية والتعليم في بوست لها عبر صفحتها على الفيس بوك، أن موعد بدء الدوام المدرسي سيتأخر غداً ويكون عند الساعة التاسعة صباحًا، بسبب سوء الطقس.

من جهته، أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم، استئناف الدراسة في جميع المدارس الحكومية، والخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية، ورياض الأطفال وكذلك مؤسسات التعليم العالي يوم غدٍ الإثنين الموافق 17 يناير 2022.

من جانبه، توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم، أن تكون درجات الحرارة مع فجر يوم غدِ الإثنين ما بين 1 تحت الصفر، وصفر في أجزاء عِدة من البلاد.

وأوضحت العلامي، أن صورة الأقمار الصناعية تظهر أن درجات الحرارة تصل في المناطق المُنخفضة، والسهول والسواحل عند 3 درجات مئوية فقط.