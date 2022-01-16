بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو NOW اليوم الاحد 16-1-2022 في نهائي كأس السوبر الإسباني على SSC

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو اليوم الاحد الموافق 16-1-2022 في نهائي كأس السوبر الاسباني على موقع يلا شوت وقناة SSC SPORT 5HD حيث سيلعب الفريقين الاسبانيين العريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والتاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية كما يستعدان بكل قوة إلى تحقيق الفوز وحصد لقب السوبر ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم التفاصيل الكاملة بخصوص هذه المباراة التي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم في الوطن العربي وباقي دول العالم .

ونقدم لكم في هذه السطور رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الاسباني ، كما ستشاهدونها حتى الدقيقة الأخيرة بكامل احداثها وتفاصيلها وبجودة عالية HD ، وعن التفاصيل المتعلقة بالمباراة فهي على النحو التالي:

موعد مباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو

ومن المقرر أن تنطلق الصافرة الأولى من عمر بداية الشوط الأول لمباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بلباو اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت المملكة السعودية وسيلعبان على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض فيما سيعلق على المباراة المعلقان الرياضيان ، فهد العتيبي ومشاري القرني .

بث مباشر نهائي كأس السوبر الأسباني اليوم على يلا شوت هنا

التشكيلة المتوقعة لنادي ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

وحول التشكيلة المتوقعة لنادي ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو فإنها تضم التالي: وفي خط الهجوم رودريجو جوس ، كريم بنزيمة ، فينيسيوس جونيور. وفي خط الوسط لوكا مودريتش ، توني كروس ، كاسيميرو ، وفي خط الدفاع لوكاس فاسكيز ، إيدر ميليتاو ، ناتشو فرنانديز ، فيرلاند ميندي ، وفي حراسة المرمي تيبو كورتوا ،

التشكيلة المتوقعة لنادي أتلتيك بلباو ضد ريال مدريد

وأيضًا وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لنادي أتلتيك بلباو المتوقعة ضد ريال مدريد وهي تضم في حراسة المرمي أوناي سيمونأوناي سيمون ، وفي خط الدفاع أوسكار دي ماركوس ، ياري ألفاريز ، إنغو مارتينيز ، ميكيل بالينسياغا ، وفي خط الوسط أليكس بيرينغير ، ميكيل فيسجا ، داني جارسيا ، إيكر مونياين ، وفي خط الهجوم أويهان صن سيت ، إيناكي ويليامز.

تردد قناة SSC Sport مشاهدة مباراة الريال ضد بلباو في نهائي كأس السوبر الأسباني

التردد 12562

القمر الصناعي النايل سات

الاستقطاب عمودي

الترميز 27500

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