أمن السلطة يفرج عن المواطن سامر درويش من سكان نابلس

أفرجت أجهزة أمن السلطة برام الله، مساء اليوم الأحد، عن الأسير المحرر سامر درويش من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس‏ بالضفة المحتلة، بعد اعتقال دام ثلاثة أيام.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأجهزة الأمنية أفرجت عن المحرر درويش بعد اعتقال دام ثلاثة أيام دون أن يتم عرضه على المحكمة.

وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي حضرت في وقت متأخر من الخميس الماضي إلى منزل المحرر درويش في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، واعتقلته دون أن تعلم العائلة ما هي التهمة الموجهة له.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن سامر درويش بتاريخ 19/11/2001، وتعرض لتعذيبٍ شديد خلال فترة التحقيق التي استمرت شهرين، لاقى فيها جل أصناف التعذيب المعروف في سجون الاحتلال آنذاك.

ووجهت له محاكم الاحتلال العسكرية تهمة المشاركة في تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وأصدرت بحقه حكماً يقضي بالسجن مدة 19 عاماً.