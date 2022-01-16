الاحتلال يصدر تعليمات جديدة لجنوده بشأن حمل السلاح

سمح جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، لجنود السرايا في الذراع البرية بالذهاب في عطلة نهاية الأسبوع وبحوزتهم أسلحتهم على غير العادة بعد اتخاذ قرار مسبق بمنع ذلك.

وأوضحت القناة 7 العبرية، أن المنظمة تحدثت مع قادة كبار في جيش الاحتلال وعرفتهم على المشكلة والضرر الذي يلحق بمعنويات الجنود لعدم أخذهم أسلحتهم معه.

وذكرت أنه تم تغيير التعليمات في الذراع البرية، على الرغم من قرار قيادة قاعدة التدريب الحازم لكل الجنود والضباط بالمغادرة إلى منازلهم في إجازات نهاية الأسبوع دون أسلحتهم الشخصية.

وأفادت منظمة النظرية العسكرية "الاسرائيلية" أن القرار يأتي في ظل الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية والقدس وأجزاء أخرى من المنطقة.