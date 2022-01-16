عقبة كبيرة تهدد بقاء أراوخو في برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن عقبة كبيرة تواجه برشلونة في سعيه لتمديد عقد مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو.



وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة في صيف 2023، ويتمسك البارسا بالإبقاء عليه.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أراوخو يتقاضى 900 ألف يورو فقط عن كل موسم، وهو الأمر الذي لا يرضي المدافع الأوروجوياني.



وأشارت الصحيفة، إلى أن أراوخو يطلب زيادة كبيرة في راتبه من أجل تمديد تعاقده، خاصة بعدما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق الكتالوني.



ولفتت إلى أن أراوخو يريد المساواة على الأقل مع المدافعين الآخرين في الفريق الذين يحصلون على مبالغ كبيرة دون تقديم أي شيء للفريق.



وأوضحت أن برشلونة سيرفض مطالب أراوخو المالية من أجل تمديد تعاقده، في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي، بجانب الصفقات الجديدة وتجديد عقود بعض اللاعبين، وهي أمور رفعت فاتورة الرواتب كثيرا.



وكانت أنباء قد ترددت عن اهتمام ريال مدريد، إلى جانب بعض الأندية الإنجليزية بضم أراوخو.

