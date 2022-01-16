"كورونا فلسطين"..3 وفيات و 642 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 حالات وفاة و 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزيرة خلال الإيجاز اليومي الخاص بالحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 85، نابلس 117، ضواحي القدس 16، طولكرم 35، رام الله والبيرة 184، طوباس 22، الخليل 73، سلفيت 7، جنين 23، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 69".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 36، نابلس 20، ضواحي القدس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 82، طوباس 3، الخليل 31، سلفيت 6، جنين 11، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 20".

وسجلت حالتا وفاة في بيت لحم وحالة وفاة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 96 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.