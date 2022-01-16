أسرى سجني "عسقلان ونفحة" يقررون خوض إضراب عن الطعام غداً الإثنين

قرر أسرى سجني عسقلان ونفحة، مساء اليوم الأحد، الشروع بإضراب مفتوحاً عن الطعام يوم غدٍ الإثنين؛ دعماً واسناداً للأسير المريض ناصر أبو حميد، والمطالبة بالسماح لأشقائه بزيارته.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، إن " الأسرى في سجني عسقلان ونفحة، قرروا خوض إضراب شامل غداً الإثنين؛ دعماً واسناداً للأسير البطل ناصر أبو حميد، والمطالبة بالسماح لأشقائه بزيارته"، مبينة أن شقيق

وأوضحت أن شقيق الأسير نصر أبو حميد قد شرع صباح اليوم بإضراباً مفتوحاً عن الطعام ، للمطالبةً بالإفراج عن الأسير ناصر وإنقاذ حياته، والسماح له ولأشقائه بزيارته في "برزلاي" الذي يرقد فيه على سرير العناية المكثفة وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي نفس السياق، أكد نادي الأسير، أن الأسرى في سجن نفحة وعسقلان، قرروا يوم غداً إرجاع وجبات الطعام ، للضغط على إدارة السجن من أجل زيارة أشقاء ناصر له بالمستشفى.