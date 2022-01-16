تشكيل ريال مدريد المتوقع في نهائي السوبر الإسباني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:51 م
16 يناير 2022
ريال مدريد المتوقع في نهائي السوبر الإسباني
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تشكيل ريال مدريد المتوقع في نهائي السوبر الإسباني، سيكون ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، على موعد مساء اليوم الأحد، في ملعب "الملك فهد الدولي"، بالسعودية، ضمن مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتأهل الملكي إلى لقاء النهائي، عقب فوزه في نصف النهائي على برشلونة بنتيجة 3-2، فيما تغلب بيلباو على أتلتيكو مدريد 2-1.

أما حول التشكيلة المتوقعة للفريقين في المباراة، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فجاءت كالآتي:

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع في نهائي السوبر الإسباني 

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز - ميليتاو - ألابا - ميندي.

الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس.

الهجوم: رودريجو - بنزيما - فينيسيوس.

تشكيل أتلتيك بيلباو المتوقع في نهائي السوبر الإسباني  

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: ييراي ألفاريز - دي ماركوس - إنيو مارتينيز - ميكيل بالنزياغا.

الوسط: مونياين - داني غارسيا - ميكيل فيسغا - نيكو ويليامز.

الهجوم: ويليامز - راؤول غارسيا.

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