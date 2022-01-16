الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه

أعادت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الأسير المقدسي عرين الزعانين، فور الإفراج عنه من أمام سجن "ريمون".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المقدسي الزعانين من أمام بوابة سجن "ريمون" فور الإفراج عنه، بعد قضاء محكوميته البالغة 9 أشهر، ثم اقتادته للتحقيق.

وأضافت المصادر أن مخابرات الاحتلال، استدعت عماد الزعانين شقيق الأسير للتحقيق معه في أحد مراكزها.

يذكر أن الشاب عرين هيثم حسن الزعانين (25 عامًا) من سكان حي وادي الجوز بالقدس المحتلة في السابع من ايار من عام 2021؛ اعتُقل عدة مرات، وفُرض بحقه الحبس المنزلي، وقد تنقل في عدة سجون آخرها سجن "ريمون" الصحراوي.