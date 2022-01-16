بدائل طبيعية للقهوة تساعدك على البقاء مستيقظاً

غالباً ما يبادر الناس إلى شرب القهوة عند الشعور بالخمول أو عند الحاجة إلى التركيز والطاقة. ولتجنب الإفراط في شرب القهوة وما يرافقه من آثار سلبية، مثل ارتفاع سرعة نبضات القلب وشعور بالألم في المعدة، ينصح بتناول البدائل التالية:

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكافيين. كل مائة غرام من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نحو 50 مليغراماً من مادة الكافيين، كما تحتوي أيضًا على الثيوبرومين الذي يساعد على زيادة مستويات الطاقة. ووفقًا لدراسة بريطانية، لا يؤدي الاستهلاك اليومي من الشوكولاتة الداكنة إلى زيادة الطاقة مثل القهوة فحسب، بل يساعد أيضاً في تحسين وظائف الجهاز الهضمي ووظائف المخ وتحفيز اليقظة العقلية وتحسين المزاج.

شاي الماتشا الأخضر

يحتوي شاي الماتشا على نسبة أقل من الكافيين الموجود في القهوة، ولكنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المسؤولة عن زيادة الطاقة. كما أنها تحتوي علىL-theanine، وهو حمض أميني يريح العقل من دون أن يسبب الشعور بالنعاس. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن L-theanine يعمل مع الكافيين لتوفير الطاقة اللازمة طوال اليوم، ولإحداث تأثيرات إيجابية على الإدراك والمزاج.

خل التفاح

يمكن أن يعمل خل التفاح كمعزز للطاقة، وأن يكون بديلاً للقهوة في الصباح. يحتوي خل التفاح على مركب يسمى حمض الأسيتيك، وقد ثبت أن له آثارا مفيدة على حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم، كما أنه يعزز مناعة الجسم والجهاز الهضمي. وينصح بتخفيفه بكوب من الماء قبل تناوله، لأن حموضة خل التفاح يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان والمريء.

الحليب الذهبي

يمكن أن يكون الحليب الذهبي بديلاً جيدًا للقهوة للحفاظ على النشاط طوال اليوم. ويتضمن هذا المشروب الزنجبيل والقرفة والكركم والفلفل الأسود، ويمكن إضافة العسل والفانيليا أيضاً. وهذه التوابل المكونة للحليب الذهبي لها خصائص قوية مضادة للالتهابات بسبب مادة الكركمين، المكون النشط في الكركم. وقد أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك 500 ملغ من الكركمين يعادل 50 ملغ من دواء التهاب المفاصل، كما أن شرب الحليب الذهبي يمكن أن يحسّن الصحة العقلية والذاكرة وكثافة العظام.

مشروب المتة

المتة مشروب من أميركا الجنوبية يأتي من أوراق وأغصان نبات Yerba Mat، وكمية الكافيين في الكوب الواحد من المتة تكافئ تقريبًا الكافيين الموجود في فنجان القهوة العادي. وتحتوي المتة على الثيوبرومين الموجود أيضًا في الشوكولاتة، وهو منبه طبيعي يمنح طاقة أكثر سلاسة وطويلة الأمد من دون الشعور بالتوتر الذي تمنحه القهوة. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

مشروب الكاكاو

يمكن للكاكاو الساخن أن يكون بديلاً رائعاً للقهوة ومشروبًا صباحيًا مليئًا بمضادات الأكسدة القوية وله مظهر غني ونكهة مشابهة للقهوة، يعمل على تحسين الحالة المزاجية. كما يحتوي الكاكاو أيضًا على المغنيزيوم الذي يمكن أن يساعد عضلات الجسم على الاسترخاء.

الشاي الأخضر

ينصح بتناول الشاي الأخضر الذي يحمل العديد من الفوائد الصحية، فهو غني بمضادات الأكسدة والكافيين الذي يوفر طاقة فورية من دون توتر. وتشير الأبحاث إلى أن تناول الشاي الأخضر يساعد في تقليل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. كما أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر هم أقل عرضة للإصابة بسرطان المثانة والثدي والرئة والمعدة والبنكرياس والقولون والمستقيم. وفضلاً عن ذلك، يساعد الكافيين في الشاي الأخضر على تحسين حدة العقل وكذلك زيادة التمثيل الغائي. وللحصول على أقصى فوائد صحية ينصح الخبراء بتناول 3-5 أكواب يومياً.