. من أجل حماية شعرك من التلف الذي تسببه العناصر الطبيعية القاسية في الشتاء ، سنوضح لكم في "فريق فلسطين اليوم" ، بعض نصائح العناية بالشعر البسيطة والفعالة.

نصائح لمنع القشرة في فصل الشتاء ، مع بداية فصل الشتاء ، يصبح من الصعب إدارة الشعر وحمايته من التلف. فالشتاء يحتاج إلى العناية القصوى بشعرك

طرق العناية بجميع أنواع الشعر في فصل الشتاء

لقد حل الشتاء وبدأت مشاكل شعرنا بالفعل، ستساعدك النصائح التالية على اختيار طريقة العناية بالشعر لأنواع مختلفة من الشعر سواء كان الشعر جافًا أو هشًا أو دهنيًا أو مجعدًا.

نصائح للشعر الجاف في الشتاء

يصبح من الصعب التعامل مع الشعر الجاف في هذا الطقس. اختاري شامبو خفيف مع بلسم واغسلي شعرك مرتين في الأسبوع. أيضًا ، اجعلها نقطة لتدليل بشرتك وحالتها العميقة مرة واحدة في الأسبوع. سيعمل علاج الترطيب العميق على العجائب لفروة رأسك وكذلك لشعرك. إذا كنت تستخدم الكثير من أدوات تصفيف الشعر الساخنة ، فإن علاج الترطيب العميق سيعوض الرطوبة المفقودة ويترك شعرك ناعمًا ولامعًا. حاول تضمين كمية كبيرة من الأحماض الدهنية في نظامك الغذائي مثل الأسماك وبذور الكتان واللوز لتحسين ملمس شعرك.





نصائح للشعر المتقصف في الشتاء

الشعر المتقصف عرضة لمزيد من التقصف والتلف. إذا كان شعرك هشًا ، فأنت بحاجة إلى العناية به في هذا الطقس لإصلاح تركيبة البروتين وترطيب شعرك التالف. إذا كنت قد قمت بتلوين شعرك وخضعت لعلاجات كيميائية مثل التمليس والتجعيد ، اتركي شعرك يرتاح. تجنب أي نوع من أنواع تصفيف الشعر حتى لا يكسر الاتصال الخلوي الحيوي للبروتين المرن لشعرك. قم بتضمين الزنك في وجباتك عن طريق تضمين اللحوم والبيض والحبوب الكاملة والمكسرات في نظامك الغذائي. تأكد من أنك تستهلك ما يكفي من فيتامين B6 و B12 و C.

نصائح للشعر الدهني في الشتاء

تخلق الغدد الدهنية الموجودة على فروة الرأس بلسمًا طبيعيًا للشعر يعمل على ترطيب فروة الرأس مما يحافظ على فروة الرأس في حالة جيدة. ولكن بسبب إنتاج الزيت المفرط ، يمكن أن يصبح الشعر دهنيًا. يحدث هذا عادة بسبب عوامل مثل الوراثة والتقلبات الهرمونية وبقايا الشامبو. إذا كان شعرك دهنيًا ، تجنبي الماء الساخن واغسليه بالماء البارد وقليل من التدليك. إذا كان شعرك دهنيًا ، فتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب للمساعدة في مكافحة إنتاج الزيت في جسمك وفروة رأسك.

نصائح للشعر المجعد في الشتاء

يمكن أن يصعب التعامل مع الشعر المجعد للغاية في الشتاء. يصبح الأمر محبطًا للغاية خاصة عندما يكون لديك شعر مجعد. الشعر المجعد هو نتيجة لعدم وجود نظام للعناية بالشعر. لذلك مع القليل من الاهتمام الإضافي ، يمكنك معالجة التجعد. استخدمي قناع الشعر المصنوع منزليًا من الأفوكادو والزبادي للتحكم في التجعد. يحتوي على فيتامينات B و E التي تغذي الشعر وتصلح التلف أثناء ترطيبه.

نصائح الشتاء للشعر العادي

النوع ده اللي فروة الرأس فيه بتنتج الدهون بشكل طبيعي ومحدود لا زيادة ولا ناقصة ، رغم أن الشعر العادي أفضل الأنواع إلا أنه بيتحتاج للعناية والأهتمام علشان مايفقدش حيويته ولمعانه ويفضل غسله مرتين في الأسبوع، واستخدام حمامات الكريم والزيوت المغذية ويمنع استخدام مجفف الشعر

رفع درجة حرارة الماء في فصل الشتاء

حاول أو حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن الماء الساخن عند غسل الشعر، واعتمدي على الماء الفاتر، لكي تحافظي على رطوبة شعركِ، وحمايته من الجفاف، وكذلك حتى لا تتسببين في مشاكل لفروة الرأس.

نصائح لمنع القشرة في فصل الشتاء

إذا كان شعركِ يعاني من القشرة في الشتاء، فحاولي استخدام شامبوهات تحتوي على حمض الساليسليك، أو اعتمدي على الخل، مرة أسبوعيًا، مع الترطيب بعد الاستحمام، بكريمات طبيعية تحتوي على زيت زيتون أو صبار، إذ إن قشرة الشعر، تتسبب في سقوط وتقصف الخصلات، لأنها تعمل على سد المسام، ولا تمنح شعركِ التهوية المطلوبة.

الماسكات مهمة في الشتاء

صحيح أن التغذية السليمة مهمة جدًا، لكن الماسكات لها دور في ترطيب شعرك بشكل مباشر، ولطالما ينصح خبراء التجميل، بعمل ماسك واحد على الأقل للشعر كل أسبوع، وفي الشتاء يمكنكِ عمل مرتين كل أسبوع، خاصة إن كان شعركِ من النوع الجاف، وستكون ماسكات الزيوت الطبيعية هي الأفضل، مثل زيت الزيتون، وزيت اللوز الحلو، وزيت الخروع.

في النهاية أيًا كان نوعك شعرك لازم تهتمي بيه في فصل الشتاء بشكل خاص علشان تفضلي محافظة عليه من التساقط أوالتقصف أو الجفاف.