داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الإثنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:51 م
16 يناير 2022
معبر رفح
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نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (17 يناير).

وبينت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر ليوم الأحد سيكون للحافلتان: الثالثة والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/3) ، الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (2022/3) هنا

وكشف الجوازات المصرية رقم (2022/3) هنا

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/

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