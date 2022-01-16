أبو حسنة: استئناف الدراسة غدا لجميع طلبة مدارس "الأونروا" بغزة

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد 16 يناير 2022، عن موعد استئناف الدراسة لطلبة مدارس الأونروا في قطاع غزة، بعد تعليق الدوام اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية: استئناف الدراسة غداً للطلبة في جميع مدارس الأونروا بغزة، إلا في حالة تدهور الأوضاع الجوية بصورة قوية".

وعلقت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، تعليق الدراسة لليوم الأحد، في المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ورياض الأطفال للطلبة والهيئات التدريسية نظرا لسوء الأحوال الجوية.