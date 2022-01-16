التعليم بغزة توضح لـ"فلسطين اليوم" طبيعية الدوام المدرسي ليوم غدٍ الإثنين

أكدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أنها تعكف على إصدار بيان خلال الساعات القادمة توضح فيه انتظام الدوام المدرسي من عدمه ليوم غداً الإثنين.

وأوضح مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في الوزارة أحمد عايش النجار، أن الوزارة ومنذ الصباح عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الاحوال الجوية وطبيعية الدوام المدرسي لاتخاذ القرار المناسب بهذا الامر.

ولفت النجار خلال حديث لـ" فلسطين اليوم"، إلى أن الوزارة ستصدر بيانها الخاص بطبيعية انتظام العملية التعليمية ليوم غدٍ الإثنين خلال الساعات القادمة.

وعلقت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، تعليق الدراسة لليوم الأحد، في المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ورياض الأطفال للطلبة والهيئات التدريسية نظرا لسوء الأحوال الجوية.".