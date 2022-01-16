شاهد نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم الأحد.. التشكيلة المتوقعة، يستعد ملعب الملك فهد المتواجد في العاصمة السعودية الرياض لاستقبال القمة الكروية بين ناديي ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني المقاوم في الأراضي السعودية مساء اليوم الأحد، ويبحث الملايين عن روابط تشغيل المباراة النهائية ومشاهدتها على طريق البث المباشر دون اللجوء إلى شراء اشتراكات رسمية عبر القنوات الناقلة، فالمواقع عبر الانترنت توفر لمحبي كرة القدم حول العالم روابط لمشاهدة المباريات المهمة بجودة عالية.

شاهد نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم الأحد 16 يناير 2022.. التشكيلة المتوقعة

ويبحث عشاق كرة القدم العالمية عن رابط شاهد نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم الأحد.. التشكيلة المتوقعة، والقنوات الناقلة، وهو ما يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى تسهيله للمتابعين ووضع رابط مشاهدة المباراة عبر موقعها الإلكتروني بجودة عالية جدا دون تقطيع يذكر، يتكيف معها المتابع ويستمتع بالمشاهدة.

شاهد نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم الأحد

كما يبحث عشاق الكرة عن التشكيلة المتوقعة للفريقين، فهي تتمتع باهتمام جميع محبي كرة القدم، فلكل متابع لاعب مميز يرغب برؤيته ضمن التشكيلة الأساسية في الملعب لمواجهة الفريق الخصم، ويبحث الفريقان عن الفوز وحصد البطولة المهمة والتي ستكون دافعا معنويا للاعبين للمنافسة والفوز على جميع الألقاب المحلية في إسبانيا.

نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو

وفي المباريتين الماضيتين، تمكن فريق ريال مدريد من إقصاء فريق برشلونة من الدور نصف النهائي نتيجة 3-2، كما أخرج فريق أتلتيك بلباو منافسه أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيموني، ليلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية مساء اليوم في الأراضي السعودية، وكل فريق يأمل في تحقيق البطولة.

وتوقعت صحف إسبانية شهيرة ومختصة بالأمور الرياضية التشكيلة المتوقعة للفريقين في المباراة، الإسبانية، فجاءت كالآتي:

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز - ميليتاو - ألابا - ميندي.

الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس.

الهجوم: رودريجو - بنزيما - فينيسيوس.

أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: ييراي ألفاريز - دي ماركوس - إنيو مارتينيز - ميكيل بالنزياغا.

الوسط: مونياين - داني غارسيا - ميكيل فيسغا - نيكو ويليامز.

الهجوم: ويليامز - راؤول غارسيا.