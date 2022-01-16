خبراء والزراعة : هطول الامطار يغذي المخزون الجوفي ومبشر للقطاع الزراعي

قال الخبير الزراعي، نزار الوحيدي، إن هطول الأمطار الذي صاحب المنخفض الجوي، ساهم بتغذية الخزان الجوفي بالمياه العذبة، ومفيد للمزروعات الحقلية والأشجار.

وبين الوحيدي : "المزروعات الحقلية كالقمح والشعير الأكثر استفادة من مياه الأمطار خاصة المزروعة في الأراضي الشرقية للقطاع التي يعيق الاحتلال المزارعين الوصول إليها".

وأكد الوحيدي أن سقوط الأمطار فرصة للمزارعين الذين يقيمون بركاً تجميعية للاستفادة من مياه الأمطار في أعمال الري لاحقاً، مشيراً إلى أن مياه الأمطار تساهم في تغذية الخزان الجوفي بالمياه العذبة، وتقلل من نسب الملوحة فيه.

ويتعرض قطاع غزة منذ مساء الخميس المنصرم لمنخفض قطبي شديد، صاحبه هطول كميات وفيرة من مياه الأمطار.

من جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، فايز الشيخ، إن وزارته قدمت عدة إرشادات للمربين والمزارعين لتفادي مخاطر المنخفض، مثل الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه وفتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول، وعدم إغلاق الدفيئات بالكامل وفتحها جزئيا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة.

ودعت وزارة الزراعة إلى ضرورة تقليل كميات مياه الري لتدني درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، وبالتالي التأثير على العقد في الدفيئات وخاصة محصول الخيار والبندورة، وأن يكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر الصقيع، والعمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية ومن ثم إغلاقها في المساء، لأن ذلك يعمل على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الأمراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات.

وحثت الوزارة -حسب الشيخ- المزارعين والمربين على التأكد من تثبيت الستائر الجانبية للدفيئات وإنزالها مساءً لتفادي أضرار التيارات الهوائية الباردة، وتنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل إلى برك التجميع، وتنظيف القنوات المحيطة بالمزارع، والتأكد من سلامة قنوات تصريف المياه الأرضية في مزارع الإنتاج الحيواني، والتأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل.

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن كميات هطول الأمطار مبشرة ومطمئنة لموسم أفضل ينعش القطاع الزراعي.

وأضافت الوزارة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن كمية المياه التي هطلت في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بلغت 23.56 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم 59 مليون متر مكعب.

وذكرت أن النسبة المئوية للهطول بلغت 51.2% من المعدل العام لكافة المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق بلغ 186.5 ملم .

وأشارت الوزارة إلى أن منطقة بيت حانون سجلت أعلي كمية هطول فيها، حيث بلغت الكمية (113ملم).

وجددت دعوتها للمزارعين لأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة و التي تحد من تضرر المحاصيل في حال زيادة هطول الأمطار و ذلك من خلال الاجراءات التالية:

1- عمل قنوات مائية لتصريف تجمع مياه في ظل ارتفاع معدلات الهطول عن معدلها للعام الماضي، حيث تجاوزت المعدلات الامطار

2- عمل سواتر ترابية على حدود المزارع لحماية المحاصيل الزراعية من الغرق.

3- تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة التواصل مع مديريات الزراعة والبلديات في حال حدوث أية طوارئ.

4- تدعو وزارة الزراعة المزارعين في المناطق الحدودية الشرقية لأخذ الاحتياطات والتدابير لاحتمال فتح العبارات والسدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي.