تحذيرات من كارثة في المنطقة.. الاحتلال يفتح سد مجرى وادي غزة ونزوح العائلات

أكدت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة اليوم الأحد 16/1/2022، أن الاحتلال "الإسرائيلي" فتح مجرى وادي بيت حانون وغزة ، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية، حيث يؤدي فتح السدود إلى فيضان المجرى وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة.

وأوضح محمد الصالحي مدير مكتب رئيس بلدية النصيرات في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارة الحكم المحلي، أبلغتهم بفتح الاحتلال لسد وادي غزة، ومن المتوقع وصوله لقطاع غزة خلال الساعات القادمة.

وبين الصالحي، أن البلدية دعت منذ أمس كافة السكان المجاورين لمجرى وادي غزة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصةً المناطق المحيطة كالبريج ووادي غزة والمغراقة، والنصيرات.

وحذرت الصالحي من احتمال أن يؤدي فتح السدود إلى فيضان المجرى وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة، متمنياً أن تمر هذه الواقعة بسلام، حيث تعرضت المنطقة في سنوات سابقة لأضرار ودمار كبيرين.

وأشار الصالحي، إلى أن طواقم بلدية النصيرات والدفاع المدني والشرطة متواجدة في المكان لإجلاء السكان من المنطقة التي قد تتعرض للضرر.

واضطرت العديد من العائلات، للنزوح من منطقتي "الأمريكية" و"بركة أبو راشد" في شمال قطاع غزة، وجرى فتح مدرسة لإيوائهم بموافقة الدفاع المدني، وسيتم تزويدهم بالأغراض الأساسية من أغطية ومفارش وأغذية. وفق المتحدثة باسم وزارة التنمية عزيزة الكحلوت.

فيما أكد، رئيس لجنة طوارئ الشتاء الحكومية زهدي الغريز، أن الاحتلال الإسرائيلي فتح السدود شرق وشمال قطاع غزة، اليوم الأحد، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية وبيئية على أهالي القطاع.

وأهاب الغري، بالسكان الواقعين في حرم وادي غزة ووادي بيت حانون إخلاء هذه المناطق بشكل عاجل حفاظاً على سلامتهم.

وأكد أن الطواقم الحكومية تعمل على مدار الساعة من أجل معالجة آثار المنخفض الجوي وكذلك مواجهة إجراءات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.