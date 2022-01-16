طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة وصحية.. خطوات ومكونات، يمكن لربة البيت صناعة الكاتشب في منزلها بطريقة سهلة دون اللجوء إلى شرائها من المحال التجارية أو الأسواق، إذ أن ربة البيت لا تثق كثيرا في المنتجات المعلبة، وخاصة التي تعتمد على مواد حفظ، في تبحث عن طريقة لصناعتها في بيتها بطريقة سهلة وصحية، بعيدا عن المواد الحافظة والمكونات الصناعية غير الصحية التي قد يضعها بعض المصانع بهدف حفظها لأطول وقت ممكن.

وتبحث ربات البيوت عبر محركات البحث عبر مواقع الانترنت عن طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة وصحية.. خطوات ومكونات، وهو ما يسعى إليه فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جاهدا لوضع خطوات ومكونات لصناعة الكاتشب دون تكليف ربة البيت عناء البحث عن تلك الوصفة.

طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة وصحية.. خطوات ومكونات

لا تحتاج ربة البيت إلى جهد كبير لصناعة الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة وصحية في منزلها، فما عليها سوى اتباع الطرق الصحية في هذا الجانب، إضافة إلى جلب المكونات والالتزام في الخطوات الصحيحة التي تتبعها المواقع المختصة بالتغذية، والتي يراقبها مختصون في مجال التغذية.

مقادير عمل الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة وصحية

كيلو من الطماطم الحمراء.

لتر من الماء المثلج.

لتر من الماء المغلي.

50 مللي من الخل الأبيض.

25 مللي من عصير الليمون.

50 جراما من السكر.

10 جرامات من البصل البودرة.

10 جرامات من الثوم البودرة.

110 جرامات من الملح.

5 جرامات من القرفة.

5 جرامات من الشطة البودرة.

5 جرامات من الكمون.

5 جرامات من القرنفل المطحون.

القليل من اللون الأحمر الغذائي.

طريقة التحضير لعمل الكاتشب في المنزل بطريقة سهلة وصحية

- نحضر الطماطم ويتم تقطيع كل واحدة إلى 4 قطع دون فصلها.

- نضع الطماطم في الماء المغلي ويترك لمدة دقيقة واحدة.

- يتم تصفيتها من الماء المغلي وتوضع على الفور في الماء المثلج لمدة دقيقة أخرى وتُزال القشرة الخارجية لها.

- نضع وعاء على النار ويوضع بها الطماطم ونقوم بهرسها وتترك تغلي على النار.

- نضيف إليها الكمون والقرنفل والشطة والخل، وعصير الليمون والقرفة والثوم البودرة والبصل البودرة.

- تترك المكونات على النار الهادئة لمدة ساعة تقريبًا، وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا.

- نضع المكونات في الخلاط الكهربائي ويتم خلطها جيدًا حتى نحصل على قوام كثيف.

- نُعيدها على النار مرة أخرى حتى نحصل على القوام المميز للكاتشب.

- يتم صبها في البرطمانات محكمة الإغلاق، وتوضع في الثلاجة حتى وقت الاستخدام.