العمل الخيري للجهاد ينفّذ مشروعا إغاثيا عاجلاً للأسر المتضررة من المنخفض الجوي

شرعت لجنة المؤسسات والعمل الخيري التابعة لدائرة المنظمات الشعبية والأهلية في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، في تنفيذ مشروعها الإغاثي العاجل لمساعدة الأسر المستورة والمتضررة من آثار المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة منذ أيام عدة.

وأفادت اللجنة في تصريح صحفي لها، بأن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها في فصل الشتاء من كل عام، والذي يستهدف مساعدة الأسر المتعففة والمتضررة من المنخفضات الجوية، خاصة التي تعاني من تلف في أسطح منازلها المغطاة بألواح "الإسبست" و"الزينقو".

وذكرت، أنها تمكنت من توزيع النايلون لتغطية الأسقف المتضررة والمتهالكة للأسر المعنية على مستوى قطاع غزة، حيث تمكنت أطقمها العاملة في مختلف محافظات القطاع من مساعدة الأهالي في تغطية أسطح منازلها المتضررة.

وأوضحت، أن هذا المشروع يأتي في سياق جملة من المشاريع التي تنوي اللجنة تنفيذها خلال الأيام المقبلة لإغاثة الأسر المتعففة في القطاع الذي يعاني من الحصار منذ نحو 15 سنة.

وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للجهات الداعمة والمتبرعين لإنجاح هذا المشروع، داعية "المقتدرين من أبناء شعبنا لمد يد العون لإخوانهم المستضعفين والمعوزين تجسيدا لمبدأ التكافل والتعاضد الذي حثّ عليه ديننا الحنيف".