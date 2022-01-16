بالأسماء.. "التعليم العالي" تُعلن عن نتائج مسابقة الطالب الجامعي الباحث

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، اليوم الأحد 16 يناير 2022، عن نتائج المسابقة الوطنية في البحث العلمي للطالب الجامعي الباحث في نسختها الثانية.

وأوضحت التربية في بيان صحفي، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية المنتظمين؛ لمواصلة نشاطاتهم ومبادراتهم البحثية، ونشر ثقافة البحث العلمي، وذلك بما يسهم في رفع جودة مخرجات الأبحاث في فلسطين، وتحقيق الجودة والتنمية المستدامة في القطاعات البحثية.

وبيّنت، أن المسابقة شملت أبحاثاً في خمسة مجالات وهي العلوم الطبية والصحية، والهندسة وعلومها، والتكنولوجيا ونظم المعلومات، والعلوم الاجتماعية والتربوية، والعلوم الإدارية والمالية، وفاز خلالها 24 بحثاً عن تسع جامعات في درجتي البكالوريوس والماجستير، من أصل 128 بحثاً تقدّمت للمسابقة.

وبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس للطلبة الفائزين، متمنياً للطلبة الآخرين الفوز في النسخة المقبلة من المسابقة، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز توجه الطلبة إلى البحث العلمي الهادف الذي يخدم المجتمع الفلسطيني والتنمية المستدامة.

وأكد العمل على توسيع نطاق هذه المسابقة لتطال أكبر عدد ممكن من طلبة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

الفائزون في المسابقة من طلبة الماجستير: في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات فاز خالد المنيراوي، وأسامة أبو دحروج من الجامعة الإسلامية، وفي مجال العلوم الاجتماعية والتربوية معتصم غوادرة، ونائلة مطر من جامعة النجاح، وآية عمرو من جامعة القدس، وفي مجال العلوم الإدارية والمالية لينا جردانة، ونور جنيدي من الجامعة العربية الأمريكية، ورائد حماد، وميساء قندس من الجامعة الإسلامية، وفي مجال العلوم الطبية والصحية بيسان جنازرة من جامعة البوليتكنك، ونور الدين طرده من جامعة القدس، والهندسة وعلومها فاز حازم الزاملي، وروان عبد اللطيف من الجامعة الإسلامية.

الفائزون في المسابقة من طلبة البكالوريوس: في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات فاز محمد قبها، من الجامعة العربية الأمريكية، وصلاح الدين طميزة، ويزن قرجة من جامعة فلسطين الأهلية، وفي مجال العلوم الاجتماعية والتربوية فازت رؤى الصلحات من الجامعة الإسلامية، وإسلام الدربي، وهبة أبو ركبة من جامعة الأقصى، وفي مجال العلوم الإدارية والمالية، مروان حمدية، وخالد حمدان، وسامي المدهون، وهاني عليان من جامعة غزة، وفي مجال العلوم الطبية والصحية فازت عائشة أبو فنار، وبيسان صلاح، ومعالم هرينات، وإيمان أبو خلف، وهديل الكركي، وإحسان العواودة، وإيمان مسودي من جامعة البوليتكنك، ورينال زعرب، ورغدة قشطة، ورشا الطويل، وأماني لافي، وراوية البردويل، وفاتن طباسي من جامعة الأزهر، وفي مجال الهندسة وعلومها، فاز معاذ أبو عسكر، ونبيل الحلبي، وهديل مطر، وهالة أبو شرخ من الجامعة الإسلامية.