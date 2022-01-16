هل يُسجل قطاع غزة صفر درجة مئوية اليوم؟

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد 16/1/2022، أن تسجل المناطق المرتفعة الفلسطينية في الضفة الغربية والجليل المحتلتين صفر- 1- درجة مئوية، فيما يُسجل قطاع غزة 3-4 درجات مئوية مع وقت متأخر من هذه الليلة، وفجر وصباح يوم غدٍ الإثنين.

وأشار العلامي لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن درجات الحرارة المذكورة أعلاه متدنية جدا، وبالتالي قد تشكل الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من البلاد، مع استقرار الأجواء في نهار غدا الإثنين.

ووفق العلامي، فإن الانخفاض الذي سيطرأ على درجات الحرارة غدا، ستشكل الصقيع والانجماد على الطرقات والشوارع، وهو ما ينعكس بالسلب على السائقين والمزروعات والمارّة، داعيا لأخذ أقصى درجات الاحتياطات اللازمة.

ورجّح، أن يستمر هطول الأمطار إلى ساعات المساء، يتخللها زخات بردية مرفقة بالرعد أحيانا، وقد يتوقف هطول الأمطار خلال الساعات المتأخرة من الليل، وتدخل المنطقة رياح قطبية جافة، ستعمل على تدني درجات الحرارة إلى صفر مئوية في المناطق الجبلية، من 4-5 درجات في المناطق الساحلية والسهول.

ولفت إلى أن قطاع غزة سيشهد انخفاضا غير معتاد على درجات الحرارة ستصل من 3-4 درجات مئوية، وهي متدنية جدا مقارنة بطقس القطاع الساحلي: "قائلا من المعتد أن تهبط درجات الحرارة إلى تلك النسبة المذكورة في الجبال والمرتفعات الفلسطينية، لكن أن تصل تلك المستويات في قطاع غزة، فهو أمر نادر الحدوث نوعا ما".

وحذر من تشكل الصقيع في بعض الأجزاء من قطاع غزة، منوها إلى أن مستوى تدني درجات الحرارة لم يحدث من سنوات عدة في الأراضي الفلسطينية".

وفي نهاية حديثه، توقع أن ينتهي تأثير المنخفض الجوي من ناحية هطول الأمطار هذا المساء، لكنه متوصل حتى غدا الإثنين من ناحية الأجواء الباردة والصقيع والانجماد، واستمرار الأجواء الباردة حتى يوم الثلاثاء، أما الأربعاء المقبل قد يضرب الأراضي الفلسطينية منخفض جوي آخر سريع خلال ساعات النهار، والخميس تستقر الأجواء مجددا، لكن مع بقاء تدني درجات الحرارة المنخفضة. والله تعالى أعلى وأعلم.

هذا، وغرقت شوارع ومناطق متعددة من قطاع غزة، أمس السبت، بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت منذ فجر أمس، ولم تتوقف إلا لفترات قصيرة وعلى فترات متباعدة.