كورونا غزة : "69" إصابة جديدة دون وفيات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 ص
16 يناير 2022
كورونا غزة.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

كورونا غزة : "69" إصابة جديدة دون وفيات

#اصابات كورونا #كورونا غزة #أوميكرون

متعلقات