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تفاصيل الخبر
كورونا غزة : "69" إصابة جديدة دون وفيات
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:38 ص
16 يناير 2022
كورونا غزة : "69" إصابة جديدة دون وفيات
#اصابات كورونا
#كورونا غزة
#أوميكرون
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