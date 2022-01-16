الأســــيــــر مـــحـــمـــد الـــعـــارضـــة يــعلـــق إضـــرابـــه عن الطعام



علق الأسير المعزول (محمد العارضة) أحد أبطال عملية نفق الحرية، إضرابه عن الطعام الذي شرع فيه الخميس الماضي 13كانون الثاني/ يناير2022؛ بعد يوم واحد فقط من اعلانه الاضراب .

وأكد محمد الشقاقي الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى، أن الأسير محمد العارضة كان قد أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها عليه إدارة معتقل عسقلان في 12كانون الأول/ ديسمبر2021 ، بعد التصريح الذي أدلى به لوسائل الإعلام في جلسة محاكمته الأخيرة، وتمثلت العقوبات: في منع الزيارة والكانتينا والمنع من الأجهزة الكهربائية لمدة شهرين، إضافة إلى عزله في الزنازين لمدة أسبوعين.

وبين الشقاقي أن الأسير محمد العارضة علق إضرابه بعد يوم واحد فقط؛ عقب زيارة مدير السجن له والاستماع لمطالبه، ووعود تلقاها بالاستجابة لها، وقد أعطى الأسير العارضة مهلة لإدارة السجن لتنفيذ مطالبه حتى يوم الغد الاثنين، وفي حال عدم الاستجابة؛ فإنه سيشرع مجدداً بالإضراب عن الطعام.