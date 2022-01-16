إليكم سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 16 يناير 2022، تستقر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني لليوم الثاني على التوالي، إذ تظهر التعاملات البنكية والشاشات العالمية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السودان، وتتداول العملات في السودان وفق بنوك وشركات رسمية ووفق سوق سوداء "ممنوعة"، وفي الغالب يتم التداول بالدولار الأمريكي في أغلب دول العالم سواء العربية أو الأجنبية، فهي تعد من أقوى العملات على المستوى العالمي، كما أن الاقتصاد الأمريكي يعد من ضمن الأقوى على صعيد الدول الكبرى الأخرى.

وبعد البحث وضع فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إليكم سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 16 يناير 2022، كون الملايين في السودان تبحث كل صباح عن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

إليكم سعر الدولار اليوم الأحد في السودان 16 يناير 2022

ووفق المعطيات على في السودان، فقد بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 16 يناير 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 463 جنيها.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي صباح اليوم الأحد 16 يناير 2022، مستوى 436.28 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في السودان

وغالبا ما تُعاني السودان من وضع اقتصادي صعب، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وتولي المجلس الانتقالي بقيادة البرهان زمام الأمور.

وفي سياق منفصل، فقد استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، عند 499.23 جنيه للشراء و502.97 جنيه للبيع، كما استقر لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 510 جنيهات.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، مسجلا 598.29 جنيه للشراء، و602.78 جنيه للبيع، وبقي لدى السوق السوداء عند 635 جنيها.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت السودان بالتطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف وعودات وهمية تلقاها المسؤولون السودانيون من قادة الاحتلال وأمريكا، لتحسين وضعهم الاقتصادي، ورفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر لم يحصل ولن يحصل بسبب أن التاريخ يشهد بنقض الاحتلال لكل الوعودات والمعاهدات.