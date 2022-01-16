سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد 16 يناير 2022، أشارت منصات التداول العالمية إلى استقرار سعر صرف الدولار في جمهورية مصر العربية لليوم الأحد، ويبحث المصريون مطلع كل صباح عن سعر صرف الدولار الأمريكية مقابل الجنيه المصري، وخاصة التجار منهم، وأصحاب العمل والمستوردون وأصحاب رؤوس الأموال، كون الأسعار تتغير كل ساعة تقريبا، فهم يريدون الحفاظ على أرباحهم والتعامل مع المتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

ويسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضع المواطن المصري في قلب المتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد 16 يناير 2022، إذ بلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفقا لموقع البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهي ذات سعر الصرف منذ يوم أمس السبت.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد 16 يناير 2022

وتتفاوت أسعار الصرف وفق التعامل مع السوق السوداء، وشركات ومكاتب الصرافة، وكذلك وفق البنوك المنتشرة في جمهورية مصر العربية، إذ أن كل جانب من تلك المصارف لهم سعر خاص يتعاملون به وفق المعطيات والسياسات التي تُملى عليهم.

البنك الأهلي المصري، والذي يُعد أكبر بنك حكومي في جمهورية مصر، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات اليومية لديه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.، وهو سعر يتم التعامل به منذ يوم أمس السبت 15 يناير 2022.

سعر صرف الدولار في مصر

أما في البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنك خاص في مصر، فقد استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع لدى المستهلك المصري.

وقبل سنوات قررت الجهات ذات العلاقة في مصر تعويم الجنيه المصري في التعاملات اليومية، بسبب الانخفاض الذي طرأ على سعره مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ومن جهة أخرى، ووفقا لموقع البنك المركزي المصري، فقد استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، ، عند نحو 17.94 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع.