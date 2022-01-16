بالصور والفيديو : الأمطار تُغرق قرية كفر عقب شمال القدس

أغرقت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال ساعات الليل وصباح اليوم الأحد، شوارع وعدد كبير من البيوت في كفر عقب شمال القدس المحتلة، مما اسفر عن اضرار جسيمة وشل الحركة.

يشار الى ان السكان هناك يعانون طيلة فصل الشتاء من غرق البيوت، بسبب سوء البنية التحتية، فقد ذكر السكان: "رغم التوجه للجهات المسؤولة من اجل معالجة الشوارع وصرف المياه لكن دون جدوى، فلا تتوفر اي عناوين للسكان والمعاناة مستمرة".

وناشد بعض مواطني كفر عقب وام الشرايط شركة الكهرباء والدفاع المدني بالمساعدة في تصريف المياه التي لامست في عدد من البيوت ساعات الكهرباء خوفا من حصول تماس كهربائي.









