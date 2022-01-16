عضو كونغرس تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المُسن "أسعد"

حملّت عضو الكونغرس الأميركي بيتي ماكولوم، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استشهاد المواطن عمر عبد الجليل أسعد (80 عاما)، من قرية جلجليا، شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بعد احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه. الأسبوع الماضي.

واستنكرت عضو الكونغرس الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، هذا الاستهداف، قائلة: "ضحية أخرى للاحتلال الإسرائيلي الوحشي". فيما قدّمت تعازيها لعائلته.

وقالت ماكولوم في تغريدة لها عبر موقع "تويتر": "هذا الأسبوع، تم الاعتداء على عمر عبد المجيد ويعيش في الضفة الغربية وضربه من قبل جنود (إسرائيليين)، وتركه ليموت".

وتبنت ماكولوم حملة لجمع تواقيع أعضاء من الكونغرس على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن تطالبه بمتابعة التحقيق في ظروف استشهاد المسن أسعد.

ويجري نشطاء من أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة حملة اتصالات مع أعضاء كونغرس آخرين لتبني قضية التحقيق بظروف استشهاد المُسن أسعد.