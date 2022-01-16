بلدية الاحتلال في القدس تطلب بإصدار أمر بهدم مسجد في بيت صفافا

ذكرت صحيفة "يسرائيل اليوم" ان بلدية الاحتلال في القدس طلبت من محكمة الشؤون المحلية، إصدار أمر هدم للمسجد ذو القبة الذهبية في حي بيت صفافا، بدعوى أنه بني بشكل غير قانوني.

وجاء قرار بلدية الاحتلال بناء على طلب قدمه رؤساء المنظمات في المعسكر القومي إلى رئيس بلدية القدس موشيه ليون.

ووقعت على الطلب الموجه إلى ليون عدة منظمات استيطانية يمينية مثل "رجافيم"، "ريبونوت (سيادة) – نساء بالأخضر"، "لافي"، "إم ترتسوا"، "لاخ يروشلايم" (لك يا قدس)، "منتدى العائلات الثكلى يختارون الحياة"، "منتدى معاقي الجيش الإسرائيلي لأمن إسرائيل،" "شباب للسيادة" ومنتدى "مقهى شابيرا".