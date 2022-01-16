ليبيا تقرر التعامل مع المعلم الفلسطيني أسوة بالليبي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن السلطات الليبية المختصة قررت التعامل مع المعلم الفلسطيني أسوة بزميله الليبي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، أمس السبت، إنه تم إدراج زيادة مرتبات للمعلمين الفلسطينيين لراتب شهر 12 وبأثر رجعي، وفروقات لراتب شهري 10 و11، ليصبح راتب المعلم الفلسطيني نفس راتب المعلم الليبي.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا تواصل متابعتها لأوضاع الجالية الفلسطينية هناك، وتقوم بعقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين والوزراء الليبيين والجهات الليبية الرسمية ذات الاختصاص، بهدف توفير أفضل شروط الإقامة لها، وتقديم الخدمات على الأصعدة كافة.

وأضافت أن السفارة تتابع عملية تسهيل إجراءات دخول المواطنين الفلسطينيين الى ليبيا، بما في ذلك حملة جواز السفر الدبلوماسي.

وأعرب عن تقدير دولة فلسطين للمواقف الليبية الداعمة لحقوق شعبنا، ولجميع التسهيلات التي تقدمها للجالية الفلسطينية.