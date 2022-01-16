طالع أسعار العملات الرقمية المشفرة الاحد 16-1-2022

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم الاحد 16 يناير 2022، وسط هدوء الطلب على بيتكوين ، فيما قفز سعر لايتكوين 6.56%.

و ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 0.19% إلى 2.06 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية في السوق 10002 عملة.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.18% ليصل إلى 42932.38 دولار.

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.29% إلى 3308.44 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.75% لتصل إلى 490.89 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 0.69% ليسجل 1.26 دولار.

وانخفض سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.35% إلى 0.7716 دولار.

في حين زاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.70% إلى 27.15 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.33% إلى 0.1894 دولار.

وارتفع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 6.56% ليصل إلى 148.81 دولار.

وصعد سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 2.53% إلى 25.74 دولار.