سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الأحد 16 يناير 2022

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاحد 16 يناير/كانون الثاني 2022 لدى تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

و تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 27700 ليرة - 27750 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار في البنك المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

مصرف لبنان المركزي

وديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

وبات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود، والعديد من السلع الأساسية، التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات، قفزتها في السوق المحلي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1975 واستمرت حتى 1990.