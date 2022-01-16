ارتفاع أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 16 يناير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:00 ص
16 يناير 2022
اسواق الذهب في السودان
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ارتفع متوسط أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الاحد 16يناير/كانون الثاني 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

وصعد متوسط جرام الذهب عيار 24 في السودان، إلي نحو 25.590 ألف جنيه (58.49 دولار).

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السودان، إلى نحو 22.392 ألف جنيه (51.18 دولار).

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، إلى نحو 19.193 ألف جنيه (43.87 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 14.928 ألف جنيه (34.12 دولار).

وصعد متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في السودان، إلى نحو 795.863 ألف جنيه (1819 دولارا).

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب في السودان، إلى نحو 179.137 ألف جنيه (409.45 دولار).

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