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أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 16-1-2022

وارتفعت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 16 -1- 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم السبت، 146.932 ألف ليرة (58.49 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، ليسجل نحو 110.201 ألف ليرة (43.87 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 85.711 ألف ليرة (34.12 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 73.466 ألف ليرة (29.25 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 128.568 ألف ليرة (51.18 دولار).

سعر الأوقية (الأونصة)

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، خلال تعاملات السبت نحو 4.569 مليون ليرة (1819 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

وسعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1.028 مليون ليرة (409.45 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت عالميا، أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس (الجمعة)، بفعل ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن المعدن الأصفر حقق مكاسب أسبوعية.