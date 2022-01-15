يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم" العديد من الموضوعات المميزة والتحديثات التي تجذب المتابعين، ويبحثون عنها باستمرار، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات التي تهم المواطنين.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 16-1-2022

واستقر سعر الدولار في سوريا، اليوم الأحد، 16-1-2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم

واستقر سعر الدولار في سوريا اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3585 ليرة للشراء، و3620 ليرة للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

وبقي سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم السبت، عند 4102 ليرة للشراء، و4147 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 16-1-2022

سعر الجنيه الإسترليني

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 4913 ليرة للشراء، و4971 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم، عند 953 ليرة للشراء و966 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 16-1-2022

سعر الدرهم الإماراتي

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 973 ليرة للشراء و986 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم الجمعة نحو 11868 ليرة للشراء، و12009 ليرات للبيع.