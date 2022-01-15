الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خرق لأجوائنا

أعلن نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي، مساء اليوم السبت، أن أي خرق لأجواء بلاده سيجابه برد حازم وقاسِ.

وقال العميد الهامي: "أمن الأجواء الإيرانية خط أحمر للقوات المسلحة الإيرانية"، مشيدا بذكاء ودقة عمل كوادر الدفاع الجوي في البلاد.

وشدد على أن قوات الدفاع الجوي الإيراني تستخدم العديد من الأجهزة، والأنظمة محلية الصنع، موضحاً أنه استطاعت هذه القوات أن تدافع عن أجواء البلاد كشبكة موحدة ومنسقة وتصونها.

وأشار العميد الهامي، إلى أن العدو لايجرؤ على الاقتراب من الأجواء الإيرانية، مؤكداً أن أمن البلاد هو خط أحمر للقوات المسلحة ولا تساهل في ذلك أبدا.