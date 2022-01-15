تسجيل 50 ألف إصابة بكورونا في "إسرائيل" عطلة نهاية الأسبوع

قالت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم السبت: "إنه تم تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت "الصحة الإسرائيلية"، أنه تم تسجيل 39015 إصابة جديدة يوم أمس الجمعة، بعد إجراء 265 ألف فحص، حيث بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 14.02%، في حين تم تسجيل 11351 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة حاليًا في "إسرائيل" بلغ 268 ألف حالة، فيما ارتفع عدد المرضى بحالة الخطر في المستشفيات إلى 387 مريضًا منهم 93 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات منذ بدء رصد الوباء مطلع عام 2020 إلى 8303 وفيات، لافتةً إلى تسجيل 51 وفاة منذ بداية الشهر الجاري.

ورجّح العديد من الخبراء في وزارة الصحة "الإسرائيلية" بلوغ هذه الموجة ذروتها الأسبوع المقبل، متوقّعين تسجيل 90-100 ألف إصابة يوميًا، قبل أن يتراجع عدد الإصابات في الأسبوع الذي يليه.