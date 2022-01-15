7 طرق طبيعية لتدفئة الجسم في ظل تدني درجات الحرارة

مع حلول موسم البرد في ظل الانقطاع الكهربائي الطويل، إليكم أبرز الطرق لرفع درجة حرارة الجسم طبيعياً:

1. كل سعراتك الحرارية

إن جسم الإنسان يحتاج إلى الطعام ليفككه كطاقة ودفء للجسم. بالذات الأطعمة الغنية بالدهون ينصح بها للأيام الشتوية أو الأكل الغني بالبروتين.

2. حرك جسدك

إن كنت في ساعات المكتب الطويلة، حرك دورتك الدموية من خلال القفز الخفيف "jumping jacks" أو المشي قليلاً وستشعر بدفء فوري.

3. طريقة التنفس

إن هذه المعلومة تعتمد كثيراً في الدول الباردة. أولاً حبس النفس والتنفس ببطء هما جوهر هذه النقطة. فهما يرفعان درجة حرارة الجسم أكثر بكثير من التنفس السريع الذي سيدخل الهواء البارد بسرعة كبيرة إلى داخل الجسم ما سيبرده أكثر. أيضاً عند نفخ هذا الهواء، اجمع يديك بجانب وجهك وسيعود الهواء إلى الوجه واليدين ويدفئ الجسم.

4. استخدم البهارات

البهارات كما تحرق السعرات الحرارية لفقدان الوزن، فإنها بهذا الشكل تدفئ الجسم أيضاً. استخدمها جيداً في طعامك كله.

5. البس جيداً

جميع النصائح لا فائدة منها إن لم تكن مجهزاً بلباس مناسب للطقس. الرقبة هي أكثر نقطة ضعف للبرد لذا أولاً احرص على وضع الوشاح ولفّه جيداً.

6. خذ حصتك من الشمس خلال النهار

إمش تحت أشعة الشمس الدافئة خلال سطوعها واحصل على الفيتامين د.

7. المشروبات الدافئة

المشروبات الساخنة ترفع حرارة الجسم فماذا إذا كانت تجمع نصائح أخرى ذكرت في النقاط السابقة. الشوكولا الساخنة محبوبة الجميع في الشتاء فهي ليست فقط ساخنة بل غنية بالسعرات الحرارية الضرورية لتدفئة الجسم. أيضاً الـ"winter latte" المشهورة جميعها تحتوي على البهارات التي تساهم في التدفئة، كجوز الطيب، والقرفة، والقرنفل وحتى أحياناً الزنجبيل نجم التدفئة وحرق السعرات الحرارية بجدارة.