راصد جوي: لا وجود لـ"إعصار" قادم للمنطقة وهي مجرد "إشاعات"

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، أن ما تمر به أجواء قطاع غزة يبقى ضمن إطار المنخفض الجوي والحالة الماطرة التي تسود فلسطين هذه الأيام.

ونفى العلامي خلال حديث لـ "فلسطين اليوم"، الإشاعات التي تناقلها العديد من المواطنين عن "إعصار" متجه نحو المنطقة وقطاع غزة، مؤكداً أن هذا الأمر غير معتاد في أجواء بلاد الشام التي تتميز غالباً بالاعتدال.

وتوقع أن تستمر الأمطار بالهطول على مختلف المناطق الفلسطينية خلال الليلة وغدٍ الأحد، مع بقاء درجات الحرارة منخفضة ما بين الـ 5-4 درجات مئوية.

وتنبأ الراصد العلامي، أن تتشكل حالة من الانجماد والصقيع الليلة وصباح غدٍ الأحد، متوقعاً أن تستمر هذه الحالة حتى الخميس القادم.

وحذر العلامي، المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، والتجمد جراء حالة الصقيع التي ستستمر لعدة أيام.

وكانت انتشرت بين المواطنين إشاعات تحدثت عن وجود إعصار سضرب سواحل غزة خلال الساعات القادمة بسرعة 60 كم ساعة وستصل إلى 130 كم ساعة.