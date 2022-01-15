وزارة الزراعة بغزة تصدر تنويهاً مهماً للمزارعين

أصدرت وزارة الزراعة بقطاع غزة مساء اليوم السبت تنويهاً مهماً للمزارعين.

و دعت وزارة الزراعة المزارعين لأخذ الاحتياطات و التدابير اللازمة، و التي تحد من تضرر المحاصيل في حال زيادة هطول الامطار، في ظل ارتفاع معدلات الهطول عن معدلها للعام الماضي.

و وفقاً للوزارة، فقد تجاوزت المعدلات الهطول المطري الـ (181 مل)، وهو ما يفوق إجمالي موسم الشتاء الفائت بأكمله.

و وجهت الوزارة النصائح التالية للمزارعين للحد من تضرر المحاصيل الزراعية:

عمل قنوات مائية لتصريف تجمع مياه الأمطار.

عمل سواتر ترابية على حدود المزارع تحمي المحاصيل الزراعية من الغرق.

و أكدت وزارة الزراعة على ضرورة التواصل مع مديريات الزراعة والبلديات في حال حدوث أية طوارئ.

كما دعت وزارة الزراعة المزارعين في المناطق الحدودية الشرقية؛ لأخذ الاحتياطات، و التدابير لاحتمال فتح العبارات و السدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي.