رونالدو يحدد موعد اعتزاله من اللعب

أعلن كريستيانو رونالدو، موعد اعتزاله من لعبة كرة القدم بعد سنوات طويلة من اللعب مع منتخب بلاده البرتغال.

وق وسائل إعلام أجنبية :" إن النجم كريستيانو رونالدو حدد موعد اعتزاله كرة القدم بعد سنوات طويلة من التألق بملاعب الساحرة المستديرة مع منتخب بلاده البرتغال، وفرق كل من : مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس الإيطالي.

وقال رونالدو:" إنه قادر على اللعب في أعلى المستويات حتى وصوله إلى عامه الأربعين، وأنه يرغب في مواصلة ورؤية كيف سيكون الحال حينها".

وأضاف رونالدو: "لا أقول بأنني أشعر الآن كما لو كان عمري 25 عاما، لكن يمكن القول 30 عاما، أهتم جيدا بجسدي وذهني".

وتابع : "الاستمرارية من الأمور التي أدرسها مؤخرا، السر وراء البقاء في أعلى المستويات، هو التمتع بالذكاء في التأقلم مع الأوضاع الجديدة وقراءة المباراة جيدا".

وختم رونالدو قائلا: "تعلمت في السنوات الأخيرة، أنه بعد 33 عاما، يواصل الجسد العمل إذا تم الاهتمام به، لكن تبقى المعركة الأصعب على المستوى الذهني".

وكان رونالدو قد صرح منذ عامين، بأن كأس العالم بكرة القدم "قطر 2022" ستكون الأخيرة له في المونديال.