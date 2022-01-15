حكومة الاحتلال تُقرر التحقيق في قضية "الغواصات"

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المصادقة على تشكيل لجنة تحقيق في قضية المعروفة بـ"الغواصات"، والمدان بها رئيس "المعارضة" بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة 12 العبرية:" أنه تم الاتفاق بين رئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لبيد ووزير الجيش بني غانتس ووزير القضاء جدعون ساعر".

وأضافت القناة العبرية :":بعد توقيع الاتفاق مع ألمانيا والذي من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع، سيتم عرض اللجنة على الحكومة للموافقة عليها الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" تتعرض لضغوط ومطالبات من مختلف الأحزاب لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، بعد أنباء عن اقتراب نتنياهو من إبرام اتفاق تسوية مع النيابة "الإسرائيلية" في القضايا المرفوعة ضده.

من جانبه قال الوزير "الإسرائيلي" بلا حقيبة، إيلي أفيدار:" إنه إذا منع بينيت موافقة لجنة تحقيق الغواصة فإنه يعني توجيه طعنة في ظهر حكومة التغيير، مضيفاً : "عجلات تفكيك الحكومة بدأت تتحرك".

وأشار أفيدار إلى أنه إذا لم تتم الموافقة على لجنة تحقيق في قضية الغواصات خلال الأيام المقبلة، فهذا يعني أنه لن يكون هناك تناوب على رئاسة الحكومة.

وكانت الشرطة "الإسرائيلية" قد حققت مع نتنياهو خلال رئاسته للحكومة في قضية فساد عُرفت بـ "الملف 3000" وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء "إسرائيل" غواصات وسفن ألمانية.

وتتعلق قضية الغواصات بقيام الحكومة "الإسرائيلية" باتخاذ قرار بشراء ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، دون مناقصة، رغم معارضة جيش الاحتلال الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.