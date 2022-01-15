"Baby Shark" أغنية للأطفال تتخطى حاجز الـ 10 مليارات مشاهدة على يوتيوب

حصلت أغنية الأطفال "Baby Shark" على نسبة مشاهدة ضخمة على موقع يوتيوب، حاصداً أكثر من 10 مليارات مشاهدة حتى الآن.

وأغنية الأطفال التي أنتجتها الشركة التعليمية الكورية الجنوبية Pinkfong وأداها المغني الأمريكي الكوري هوب سيجوين ظهرت لأول مرة في يونيو 2016 وحققت نجاحا كبيرا في آسيا، لكنها لم تنل شهرة عالمية إلا في عام 2019.

ومنذ 2019 تحولت الأغنية إلى برنامج تلفزيوني للأطفال من إنتاج شركة "نيكولودين" الأمريكية بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتخطت "Baby Shark" أغنية "Despacito" التي يؤديها المغني الإسباني لويس فونسي، وصارت ثاني أكثر مقطع مشاهدة على يوتيوب ويمتلك هذا الفيديو في الوقت الحالي 7.7 مليار مشاهدة.