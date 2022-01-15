داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم السبت، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن السفر سيكون غداً للمتأخرين من الكشف السابق + الحافلتان: الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2022/3)، إضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3).

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

إجراء فحص كورونا للحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد: اليوم السبت في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة، و(شهداء خانيونس) فقط.

مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الأحد 1/16: فحص الحافلتين (3+4).

- الإثنين 1/17: فحص الحافلتين (5+6).

- الثلاثاء 1/18: فحص الحافلتين (7+8).

- الأربعاء 1/19: فحص الحافلتين (9+10).

ودعت لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير بالكشف السابق من هنا

الكشف الجديد 3-2022 اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية اضغط هنا