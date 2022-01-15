بالفيديو غرق طلاب المدارس يثير ضجة كبيرة.. وبلدية غزة توضح السبب!؟

أثارت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، التي يظهر بها طلبة مغمورين في مياه الأمطار أمام أحد المدارس وسط مدينة غزة، حالة من الغضب والسخط بين المواطنين.

واعتبر مواطنون أن السبب بغرق العشرات من طلبة المدارس في قطاع غزة، جراء ارتفاع منسوب المياه في الشوارع الرئيسية والمؤدية لأماكن مدارسهم، يعود لعدم جهوزية البلدية للمنخفض الجوي.



بدورها، أصدرت بلدية غزة، بيان صحفي، مساء اليوم السبت، عقب حادثة غرق طلاب إحدى المدارس غرب مدينة غزة.

وقالت البلدية، في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة في آخر 24 ساعة، وصلت نحو 75 ملم تعادل خمس المعدل السنوي.

وأوضحت أن كمية الأمطار، وتجمعها في المنطقة المنخفضة من شارع مصطفى حافظ، أدى لحدوث ارتفاع منسوب المياه في الشارع، مشيرة إلى أنه جرى تصريف المياه من المنطقة خلال مدة لا تتجاوز 40 دقيقة وتم إعادة فتح الشارع.



وحذرت البلدية، من ارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة، إضافة لـ 5 مناطق أخرى بفعل العدوان.

وأشارت إلى أنه جرى إطلاع لجنة الطوارئ الحكومية على الأمر، والتأكيد على ضرورة تعليق الدراسة في المدارس الموجودة في المناطق الساخنة أثناء وجود منخفضات جوية.

وذكرت البلدية، أنها أعدت مشروعاً؛ لإعادة إعمار المنطقة المتضررة في شارعي مصطفى حافظ مع مدحت الوحيدي بقيمة تبلغ نحو 500 ألف دولار، مبينة في الوقت ذاتها أنه يحتاج تمويلاً لتنفيذه فوراً، وحل الإشكالية في المنطقة.

كما لفتت أن منسوب برك تجميع مياه الثلاثة، بعسقولة بحي الزيتون وحديقة الصداقة بحي التفاح وبركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان مطمئن، مشيرة إلى أنه يتم تصريف البرك وقائياً تحسباً لاستمرار تساقط مياه الأمطار.