أسباب تأخر موعد صرف المنحة القطرية الجديد عن شهر يناير 2022 .. موعد الصرف

أسباب تأخر صرف موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2022 ، ومع الدخول في منتصف الشهر الحالي لم تصرف اللجنة القطرية أموال المساعدات النقدية التي توزع على الأسر الفقيرة بواقع 100 دولار لكل عائلة ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم التفاصيل كاملة في هذه السطور ، حيث ستتمكنون من معرفة موعد العرض ورابط الفحص ، وباقي التفاصيل.

وعلى محرك جوجل الشهير يبحث المستفيدون الذين يقدر أعدادهم نحو 95 ألف مستفيد عن أسباب تأخير صرف موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2022 ، وسط ترقب كبير من المنتفعون فيما ابدى هؤلاء خوفهم من تأخير عملية الصرف التي تلبي لهم احتياجهم قدر المستطاع ، وعن التفاصيل فهي التالي:

أسباب تأخر صرف موعد صرف المنحة القطرية الجديد

وعن أسباب تأخير صرف موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يناير 2022 فلم توضح اللجنة القطرية عن الأسباب ، كما حاولت وكالة فلسطين اليوم مع اللجنة القطرية التي يرأسها إلا أنهم لم يجيبوا عن تساؤلاتنا ، فيما المؤكد أن جهود كبيرة تبذلها الحكومة من أجل الضغط على الاحتلال لتمرير تلك الاموال لتصرفها فورًا للمستفيدين.

موعد صرف المنحة القطرية 2022 الجديد لاستلام 100 دولار

حتى كتابة هذه السطور لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 1 يناير ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكم نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة .

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 21 مرة .

ثانيًا: من استلم 21 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 1-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.