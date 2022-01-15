التربية والتعليم تقرر تعليق الدراسة غداً الأحد بمدارس الحكومة والوكالة

قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، تعليق الدراسة غدا الأحد في المدارس الحكومية ومدارس الوكالة ورياض الأطفال.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "بسبب الظروف الجوية السائدة، تقرر وزارة التربية والتعليم العالي تعليق الدراسة غدا الأحد الموافق 16 يناير 2022 في المدارس الحكومية ومدارس الوكالة ورياض الأطفال للطلبة والهيئات التدريسية.

من جانبها، أكدت وكالة الغوث على قرار تعليق الدراسة غدا الأحد في مدارس القطاع جراء الحالة الجوية.

وذكر رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة، فريد أبو عاذرة في بيان صحفي مقتضب: "نظرا للظروف الجوية الحالية تقرر إغلاق المدراس ليوم غد الأحد".

يذكر أن قطاع غزة يشهد تساقط كميات كبيرة من الأمطار، منذ صبيحة اليوم السبت، ما تسبب بغرق عدد من الشوارع والمفترقات الحيوية في غزة، كما تداولت وسائل الاعلام صورا ومقاطع فيديو لطلبة عالقين جراء كميات الأمطار الكبيرة أمام إحدى المدارس بغزة.