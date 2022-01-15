تحميل ببجي موبايل التحديث الجديد PUBG MOBILE بعد الصدمة 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التحديث الأخير للعبة ببجي موبايل والذي أطلقت عليه الشركة اسم (بعد الصدمة)، حيث لاقى التحديث اعجابا كبيرا، جراء التغييرات التي تجريها الشركة في اللعبة الأكثر شهرة حول العالم بشكل دوري، وتحوز على اهتمام الملايين من الفئات الكبار والصغار لانها لعبة رائعة ملحمية بنمط المعركة الملكية، وتعد من أفضل الألعاب في تصنيف إطلاق النار.

مميزات ببجي موبايل بعد الصدمة 2022

وتتضمن لعبة الكثير من الخرائط وآليات اللعب، ما يوفر تجربة بقاء مشوقة في خرائط مختلفة. اعثر على أصدقائك والعبوا الأوضاع الجديدة معًا! افعل ما تشاء وأطلِق النار كما تريد!

وتحتوي اللعبة على عناصر تحكم قابلة للتخصيص ووضع تدريب ونظام دردشة صوتية مع الأصدقاء. استمتع بتجربة التحكم الأكثر سلاسة والأسلحة النارية الأكثر واقعية على هاتفك.

كما توفر لعبة ببجي موبايل، عناصر عالية التقنية وأسلوب لعب عالي الدقة. ستجد كل ما تشتهيه نفسك في PUBG MOBILE. اختر من بين عدد لا يحصى من الأسلحة النارية واختبر مهارتك في التصويب. تتم إضافة عناصر وخرائط وأوضاع جديدة باستمرار!

وتتيح لك لعبة ببجي عزيزي اللاعب، اقوى معارك جماعية مجانية على هاتفك الموبايل. انضم إلى المعركة وجهِّز عتادك والعب لتحقيق الفوز. انج في المعارك الملحمية المكونة من 100 لاعب في الوضع الكلاسيكي ووضع الحمولة ووضع مباراة الفرق المميتة سريع الوتيرة بنمط 4 ضد 4 ووضع الإصابة بالعدوى. النجاة هي الهدف الأساسي. وآخر اللاعبين صمودًا سيكون الفائز. وافق على المهام واضغط على بدء للشروع في المهمة الملحمة والقضاء على الأعداء.

رابط مباشر تحميل ببجي موبايل التحديث الجديد PUBG MOBILE بعد الصدمة 2022

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